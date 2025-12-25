Протягом минулої доби ЗСУ відбили 15 атак ворога – Генштаб
Вранці 25 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про бої, що були протягом доби на Харківщині.
Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Приліпки, Вовчанських Хуторів та Ізбицького.
На Куп’янському – СОУ стримали п’ять штурмів РФ у районі Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 6393 дронів-камікадзе та здійснили 4015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 88 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі.
Втрати росіян такі:
