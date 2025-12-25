Live

Протягом минулої доби ЗСУ відбили 15 атак ворога – Генштаб

Україна 08:21   25.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби ЗСУ відбили 15 атак ворога – Генштаб

Вранці 25 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про бої, що були протягом доби на Харківщині. 

Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Приліпки, Вовчанських Хуторів та Ізбицького.

На Куп’янському – СОУ стримали п’ять штурмів РФ у районі Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 6393 дронів-камікадзе та здійснили 4015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 88 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі.

Втрати росіян такі:

Читайте також: У DeepState повідомили про окупацію РФ ще частини Вовчанська

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Протягом минулої доби ЗСУ відбили 15 атак ворога – Генштаб
Протягом минулої доби ЗСУ відбили 15 атак ворога – Генштаб
25.12.2025, 08:21
Сьогодні 25 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 грудня 2025: яке свято та день в історії
25.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 25 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 25 грудня: як минула ніч
25.12.2025, 08:24
Харків мерзне: «прилетіло» по ключовій ТЕЦ – підсумки 24 грудня
Харків мерзне: «прилетіло» по ключовій ТЕЦ – підсумки 24 грудня
24.12.2025, 23:00
Вечірні обстріли Слобідського та Шевченківського районів Харкова – наслідки
Вечірні обстріли Слобідського та Шевченківського районів Харкова – наслідки
24.12.2025, 22:21
У DeepState повідомили про окупацію РФ ще частини Вовчанська
У DeepState повідомили про окупацію РФ ще частини Вовчанська
25.12.2025, 07:35

Новини за темою:

24.12.2025
Ракети, БпЛА та FPV-дрони випускали росіяни по Харківщині – дані Синєгубова
24.12.2025
Десять боїв зафіксували на Харківщині протягом минулої доби
23.12.2025
На Харківщині ворог намагався прорватися 17 разів – де атакувала РФ
22.12.2025
Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог
22.12.2025
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Протягом минулої доби ЗСУ відбили 15 атак ворога – Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2025 в 08:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про бої, що були протягом доби на Харківщині. ".