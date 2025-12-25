Де на Харківщині росіяни атакували на Різдво — зведення Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Шість разів атакували військові РФ у Харківській області від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник п’ять разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Дворічанське.
На Куп’янському напрямку росіяни намагаються наступати у бік Глушківки. Бій досі триває.
Нагадаємо, вранці 25 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Приліпки, Вовчанських Хуторів та Ізбицького, на Куп’янському – СОУ стримали п’ять штурмів у районах Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.
Читайте також: У DeepState повідомили про окупацію РФ ще частини Вовчанська
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де на Харківщині росіяни атакували на Різдво — зведення Генштабу ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2025 в 17:20;