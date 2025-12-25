Live

Де на Харківщині росіяни атакували на Різдво — зведення Генштабу ЗСУ

Фронт 17:20   25.12.2025
Олена Нагорна
Де на Харківщині росіяни атакували на Різдво — зведення Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Шість разів атакували військові РФ у Харківській області від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник п’ять разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Дворічанське.

На Куп’янському напрямку росіяни намагаються наступати у бік Глушківки. Бій досі триває.

Нагадаємо, вранці 25 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Приліпки, Вовчанських Хуторів та Ізбицького, на Куп’янському – СОУ стримали п’ять штурмів у районах Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

Автор: Олена Нагорна
