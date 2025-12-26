Генштаб: в течение минувших суток ВСУ отбили восемь штурмов врага
Утром Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые шли в течение минувших суток в Харьковской области.
Так на Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили семь атак россиян. Бои шли вблизи Волчанска и Вильчи.
Тем временем на Купянском направлении оккупанты пытались прорваться один раз в районе Глушковки.
«В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 121 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 172 управляемых авиабома. Кроме этого, совершил 3614 обстрелов, в том числе 90 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5804 дроны-камикадзе», – уточнили в Генштабе.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.
