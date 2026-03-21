Новости Харькова — главное за 21 марта: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:57
Ночью в Харькове объявляли тревогу один раз
Сирена звучала в городе около 02:30. О ее причинах не сообщалось.
Уже в 04:11 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщину.
Отбой в Харькове объявили в 04:19.
Утром, в 06:46, в ВС ВСУ снова сообщали о пусках КАБ на регион.
Напомним, с начала года на Харьковщине уже зафиксировали 1386 вражеских обстрелов, сообщал 19 марта, во время сессии областного совета, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь. По его данным, в результате ударов погибли более 100 человек. Также, Токарь проинформировал, что с начала вооруженной агрессии РФ в регионе погибли 28 полицейских, 26 – пропали без вести, 640 – получили ранения. Он также рассказал о темпах эвакуации. По его данным, с начала года из опасных населенных пунктов уже вывезли 2702 человека, около 270 детей.
• Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 06:57;