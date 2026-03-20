Более 1380 обстрелов Харьковщины зафиксировали с начала года: статистика НПУ

Общество 12:18   20.03.2026
Виктория Яковенко
В 2026 году на Харьковщине зафиксировали уже 1386 вражеских обстрелов, сообщил 19 марта, во время сессии областного совета, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

По его данным, в результате ударов погибли более 100 человек.

Также Токарь проинформировал, что с начала вооруженной агрессии РФ в регионе погибли 28 полицейских, 26 – пропали без вести, 640 – получили ранения.

«Если взять по старым меркам, вдумайтесь, почти полк цел ликвидирован возвратными и безвозвратными потерями», — отметил Токарь.

Он также рассказал о темпах эвакуации в Харьковской области. По его данным, с начала года из опасных населенных пунктов уже вывезли 2702 человека.

«По нашим предварительным подсчетам, еще остается эвакуировать 13 тысяч человек, из них 212 детей. Мы уже начали в марте исполнять новый закон, разрешающий НПУ принудительно, без родителей, изымать детей и передавать в органы опеки или в службу по делам детей. Такие прецеденты у нас уже есть. Это очень действенный механизм», — заявили в полиции.

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2026 году на Харьковщине зафиксировали уже 1386 вражеских обстрелов, сообщил 19 марта, во время сессии областного совета, начальник ГУНП в Харьковской области Петр Токарь".