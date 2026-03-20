Более 1380 обстрелов Харьковщины зафиксировали с начала года: статистика НПУ
В 2026 году на Харьковщине зафиксировали уже 1386 вражеских обстрелов, сообщил 19 марта, во время сессии областного совета, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.
По его данным, в результате ударов погибли более 100 человек.
Также Токарь проинформировал, что с начала вооруженной агрессии РФ в регионе погибли 28 полицейских, 26 – пропали без вести, 640 – получили ранения.
«Если взять по старым меркам, вдумайтесь, почти полк цел ликвидирован возвратными и безвозвратными потерями», — отметил Токарь.
Он также рассказал о темпах эвакуации в Харьковской области. По его данным, с начала года из опасных населенных пунктов уже вывезли 2702 человека.
«По нашим предварительным подсчетам, еще остается эвакуировать 13 тысяч человек, из них 212 детей. Мы уже начали в марте исполнять новый закон, разрешающий НПУ принудительно, без родителей, изымать детей и передавать в органы опеки или в службу по делам детей. Такие прецеденты у нас уже есть. Это очень действенный механизм», — заявили в полиции.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Более 1380 обстрелов Харьковщины зафиксировали с начала года: статистика НПУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 12:18;