Новости Харькова – главное за 31 декабря: как прошла ночь

Общество 06:52   31.12.2025
Виктория Яковенко
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

06:52

Угроза баллистики и пуск КАБ – причины ночных тревог в Харькове

Сначала сирена звучала в 02:07. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Уже через 10 минут раздался отбой. Сирена снова гудела уже около 03:00. В ВС ВСУ сообщали о пуске КАБ на Харьковщину с севера.

В 03:38 объявили отбой в городе.

Напомним, сегодня, 31 декабря, на Харьковщине днем ​​ожидают небольшой снег, сообщали в Региональном центре по гидрометеорологии. В новогоднюю ночь прогнозируют до минус 12 градусов. Такая тенденция будет сохраняться до 2 января. А вот уже 3 числа может начаться оттепель – в прогнозе от 1 мороза до 4 тепла днем.

Также напомним, 2025 отличился в Харькове 26 температурными рекордами. Для сравнения, в 2024-м их было 16. Больше всего удивляли январь, март и ноябрь – средняя температура каждого из этих месяцев была выше нормы на 6 градусов. Январь к тому же оказался в целом самым теплым за всю историю метеонаблюдений, его называют аномальным. Несмотря на это, средняя температура 2025 года будет на 1 градус ниже 2024-го. Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова. По ее данным, зима 2025/2026 станет самой теплой за последнее десятилетие.

