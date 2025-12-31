Двух жителей Харьковщины ранил FPV-дрон в канун Нового года

Днем 31 декабря российская армия атаковала легковой автомобиль в селе Одноробовка Золочевской громады. Пострадали мужчина и женщина.

Подробности МГ «Объектив» сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«31.12.25 в 14:30 российские войска FPV-дроном атаковали легковой автомобиль в селе Одноробовка Золочевской громады. В результате прямого попадания ранения получили женщина 61 года (после удара выпала из автомобиля и получила вывих плеча) и мужчина 76 лет (осколочное ранение лица и плеча). Пострадавшие доставлены в местную больницу, где оказана первая медицинская помощь. Автомобиль получил значительные повреждения», — проинформировал Коваленко.

Отметим, в канун Нового года российская армия продолжает терроризировать Харьковскую область. В Харькове в течение дня регулярно объявляют воздушные тревоги. Днем армия РФ скидывала на север и восток области КАБы. В 18:15 в Харькове очередной раз взвыли сирены — на сей раз из-за угрозы атаки российских ударных БпЛА.