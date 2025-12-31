Двух жителей Харьковщины ранил FPV-дрон в канун Нового года
Днем 31 декабря российская армия атаковала легковой автомобиль в селе Одноробовка Золочевской громады. Пострадали мужчина и женщина.
Подробности МГ «Объектив» сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
«31.12.25 в 14:30 российские войска FPV-дроном атаковали легковой автомобиль в селе Одноробовка Золочевской громады. В результате прямого попадания ранения получили женщина 61 года (после удара выпала из автомобиля и получила вывих плеча) и мужчина 76 лет (осколочное ранение лица и плеча). Пострадавшие доставлены в местную больницу, где оказана первая медицинская помощь. Автомобиль получил значительные повреждения», — проинформировал Коваленко.
Отметим, в канун Нового года российская армия продолжает терроризировать Харьковскую область. В Харькове в течение дня регулярно объявляют воздушные тревоги. Днем армия РФ скидывала на север и восток области КАБы. В 18:15 в Харькове очередной раз взвыли сирены — на сей раз из-за угрозы атаки российских ударных БпЛА.
Читайте также: Бои на Новый год: на фронте в Харьковской области уже было 7 атак 31 декабря
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Виктор Коваленко, Золочевкая громада, новости Харькова, одноробовка, поранені;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Двух жителей Харьковщины ранил FPV-дрон в канун Нового года», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 18:20;