Двох мешканців Харківщини поранив FPV-дрон напередодні Нового року

Події 18:20   31.12.2025
Оксана Горун
Вдень 31 грудня російська армія атакувала легковий автомобіль у селі Одноробівка Золочівської громади. Постраждали чоловік та жінка.

Подробиці МГ “Об’єктив” повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

“31.12.25 о 14.30 російські війська FPV-дроном атакували легковий автомобіль у селі Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок прямого влучання поранення отримали жінка 61 року (після удару випала з автівки та отримала вивих плеча) і чоловік 76 років (осколкове поранення обличчя та плеча). Постраждалих доставлено в місцеву лікарню, де надано першу медичну допомогу. Автівка отримала значні пошкодження”, — поінформував Коваленко.

Зазначимо, напередодні Нового року російська армія продовжує тероризувати Харківську область. У Харкові протягом дня регулярно оголошують повітряні тривоги. Удень армія РФ скидала північ і схід області КАБи. О 18:15 у Харкові вкотре завили сирени – цього разу через загрозу атаки російських ударних БпЛА.

Читайте також: Бої на Новий рік: на фронті на Харківщині вже було 7 атак 31 грудня

Автор: Оксана Горун
