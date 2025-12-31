Live

Бої на Новий рік: на фронті на Харківщині вже було 7 атак 31 грудня

Фронт 16:21   31.12.2025
Оксана Горун
Бої на Новий рік: на фронті на Харківщині вже було 7 атак 31 грудня

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 31 грудня поінформував, що і в Новий рік російська армія не припиняє штурмувати позиції Сил оборони.

Загалом на фронті в Україні зафіксовано 58 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки та Довгенького. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Новоплатонівки та Богуславки“, – зазначили в ГШ.

На Лиманському напрямку було п’ять боїв.

Також 31 грудня зберігається активність російської тактичної авіації, загроза атаки балістикою, а в небі України фіксують ворожі БпЛА. У Харкові тривогу оголошували вже тричі. З 15:35 до 16:05 вона була через те, що російська армія скидала КАБи на північ області, про що інформували Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також: «Куп’янськ не втрачений» — підсумки від DeepState за 2025 рік, прогноз на наступний рік

Станом на 16:20 тривога зберігається у трьох районах Харківської області: Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському.

Автор: Оксана Горун
