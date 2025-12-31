Бои на Новый год: на фронте в Харьковской области уже было 7 атак 31 декабря

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 31 декабря проинформировал, что и в Новый год российская армия не прекращает штурмовать позиции Сил обороны.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 58 боев.

«На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Обуховки и Долгенького. На Купянском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в сторону Новоплатоновки и Богуславки», — отметили в ГШ.

На Лиманском направлении было пять боев.

Также 31 декабря сохраняется активность российской тактической авиации, угроза атаки баллистикой, а в небе Украины фиксируют вражеские БпЛА. В Харькове тревогу объявляли уже трижды. С 15:35 по 16:05 она была из-за того, что российская армия сбрасывала КАБы на север области, о чем информировали Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 16:20 тревога сохраняется в трех районах Харьковской области: Изюмском, Купянском и Чугуевском.