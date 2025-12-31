График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января

В метро Харькова 1 и 2 января временно изменят график движения поездов.

«Изменения связаны с учетом рационального использования энергоресурсов в условиях военного положения и прогнозируемым уменьшением пассажиропотока в эти дни», – объяснили в КП «Харьковский метрополитен».

Таким образом, 1 января интервалы составят:

5:30 – 16:00 – 20 минут

16:00 – 22:00 – 15 минут

2 января интервалы составят:

5:30 – 10:00 – 10 минут

10:00 – 15:00 – 20 минут

15:00 – 18:00 – 10 минут

18:00 – 22:00 – 20 минут

Напомним, на новогодние праздники Харьковский зоопарк изменил режим работы. В частности, 31 декабря зоопарк будет работать на вход с 9:00 до 13:00. На выход – в 14:00. А 1 января зоопарк будет открыт на вход – с 12:00 до 16:00. На выход – в 17:00.