График движения изменят: как будет работать метро в Харькове 1 и 2 января
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
В метро Харькова 1 и 2 января временно изменят график движения поездов.
«Изменения связаны с учетом рационального использования энергоресурсов в условиях военного положения и прогнозируемым уменьшением пассажиропотока в эти дни», – объяснили в КП «Харьковский метрополитен».
Таким образом, 1 января интервалы составят:
5:30 – 16:00 – 20 минут
16:00 – 22:00 – 15 минут
2 января интервалы составят:
5:30 – 10:00 – 10 минут
10:00 – 15:00 – 20 минут
15:00 – 18:00 – 10 минут
18:00 – 22:00 – 20 минут
Напомним, на новогодние праздники Харьковский зоопарк изменил режим работы. В частности, 31 декабря зоопарк будет работать на вход с 9:00 до 13:00. На выход – в 14:00. А 1 января зоопарк будет открыт на вход – с 12:00 до 16:00. На выход – в 17:00.
