Графік руху змінять: як працюватиме метро в Харкові 1 та 2 січня

У метро Харкова 1 та 2 січня тимчасово змінять графік руху поїздів.

«Зміни пов’язані з урахуванням раціонального використання енергоресурсів в умовах воєнного стану та прогнозованим зменшенням пасажиропотоку в ці дні», – пояснили у КП «Харківський метрополітен».

Таким чином, 1 січня інтервали становитимуть:

5:30 – 16:00 – 20 хвилин

16:00 – 22:00 – 15 хвилин

2 січня інтервали становитимуть:

5:30 – 10:00 – 10 хвилин

10:00 – 15:00 – 20 хвилин

15:00 – 18:00 – 10 хвилин

18:00 – 22:00 – 20 хвилин

Нагадаємо, на новорічні свята Харківський зоопарк змінив режим роботи. Зокрема, 31 грудня зоопарк працюватиме на вхід з 9:00 до 13:00. На вихід – до 14:00. А 1 січня зоопарк буде відчинений на вхід – з 12:00 до 16:00. На вихід – до 17:00.