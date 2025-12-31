Live

Графік руху змінять: як працюватиме метро в Харкові 1 та 2 січня

Суспільство 12:17   31.12.2025
Вікторія Яковенко
Графік руху змінять: як працюватиме метро в Харкові 1 та 2 січня Фото: КП “Харківський метрополітен”

У метро Харкова 1 та 2 січня тимчасово змінять графік руху поїздів.

«Зміни пов’язані з урахуванням раціонального використання енергоресурсів в умовах воєнного стану та прогнозованим зменшенням пасажиропотоку в ці дні», – пояснили у КП «Харківський метрополітен».

Таким чином, 1 січня інтервали становитимуть:

5:30 – 16:00 – 20 хвилин

16:00 – 22:00 – 15 хвилин

2 січня інтервали становитимуть:

5:30 – 10:00 – 10 хвилин

10:00 – 15:00 – 20 хвилин

15:00 – 18:00 – 10 хвилин

18:00 – 22:00 – 20 хвилин

Нагадаємо, на новорічні свята Харківський зоопарк змінив режим роботи. Зокрема, 31 грудня зоопарк працюватиме на вхід з 9:00 до 13:00. На вихід – до 14:00. А 1 січня зоопарк буде відчинений на вхід – з 12:00 до 16:00. На вихід – до 17:00.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ вдарила вночі по підприємству на Харківщині: що відомо (відео)
РФ вдарила вночі по підприємству на Харківщині: що відомо (відео)
31.12.2025, 13:02
Як вимикатимуть світло у Харківській області 31 грудня 2025 року
Як вимикатимуть світло у Харківській області 31 грудня 2025 року
30.12.2025, 22:00
Понад 2 тисячі тривог пролунало на Харківщині за рік: статистика United24
Понад 2 тисячі тривог пролунало на Харківщині за рік: статистика United24
31.12.2025, 11:29
Графік руху змінять: як працюватиме метро в Харкові 1 та 2 січня
Графік руху змінять: як працюватиме метро в Харкові 1 та 2 січня
31.12.2025, 12:17
Харків і Куп’янськ – під снігом, меморіал Kraken – підсумки 30 грудня
Харків і Куп’янськ – під снігом, меморіал Kraken – підсумки 30 грудня
30.12.2025, 21:39
Як не отруїтися салатами, м’ясом і тортом на Новий рік – поради фахівців
Як не отруїтися салатами, м’ясом і тортом на Новий рік – поради фахівців
30.12.2025, 17:56

Новини за темою:

28.12.2025
Як відключатимуть світло в Харківській області 28 грудня – графік
23.12.2025
Графік відключення електрики в Харківській області на 24 грудня склали
20.12.2025
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
20.12.2025
Як відключатимуть світло сьогодні, 20 грудня, на Харківщині — графік
12.12.2025
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Графік руху змінять: як працюватиме метро в Харкові 1 та 2 січня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2025 в 12:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У метро Харкова 1 та 2 січня тимчасово змінять графік руху поїздів.".