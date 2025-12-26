Як працюватиме зоопарк у Харкові 31 грудня й 1 січня
На новорічні свята Харківський зоопарк змінює режим роботи.
Зокрема, 31 грудня зоопарк працюватиме на вхід з 9:00 до 13:00. На вихід – до 14:00. А 1 січня зоопарк буде відчинений на вхід – з 12:00 до 16:00. На вихід – до 17:00.
«Врахуйте це, плануючи візит до зоосаду. З прийдешніми святами! Щасливого Нового року!», – привітали у пресслужбі зоопарку.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що Харків визначився зі святкуванням Нового року. Розклад заходів опублікувала міськрада. Концерти та вистави заплановані на чотирьох станціях метро. Головними локаціями будуть «Університет», де знаходиться головна міська ялинка, та «Історичний музей» – уже традиційна резиденція святого Миколая. Також задіяні вестибюлі «Наукової» та станція «Ярослава Мудрого». Святий Миколай приймає відвідувачів з 25 грудня. Він працюватиме до 5 січня з 16:00 до 18:00. Різні заходи триватимуть до кінця січня.
