Парад різдвяних трамваїв відбувся в центрі Харкова (фото, відео)

Другий парад трамваїв відбувся з нагоди Різдва у центрі Харкова. Вперше такий захід провели у 2024 році.

Оздоблені гірляндами вагони можна було побачити на проспекті Героїв Харкова. Саме у зв’язку із заходом ділянку від майдану Конституції до Харківської набережної тимчасово закривали для транспорту.

На параді побував мер Ігор Терехов. Він розповів, що загалом до зимових свят у місті прикрасили ілюмінацією 18 трамваїв.

“Минулого року ми вперше таку акцію робили, і дуже харків’янам було приємно. Потім трамваї їдуть за маршрутами. Того року ми прикрасили 10 трамваїв, цьогоріч – 18, у наступному – маємо надію набагато більше прикрасити. Це настрій харків’ян і це наша незламність”, – прокоментував Терехов.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що Харків визначився зі святкуванням Нового року. Розклад заходів опублікувала міськрада. Концерти та вистави заплановані на чотирьох станціях метро. Головними локаціями будуть «Університет», де знаходиться головна міська ялинка, та «Історичний музей» – уже традиційна резиденція святого Миколая. Також задіяні вестибюлі «Наукової» та станція «Ярослава Мудрого». Святий Миколай приймає відвідувачів з 25 грудня. Він працюватиме до 5 січня з 16:00 до 18:00. Різні заходи триватимуть до кінця січня.