Парад різдвяних трамваїв відбувся в центрі Харкова (фото, відео)
Другий парад трамваїв відбувся з нагоди Різдва у центрі Харкова. Вперше такий захід провели у 2024 році.
Оздоблені гірляндами вагони можна було побачити на проспекті Героїв Харкова. Саме у зв’язку із заходом ділянку від майдану Конституції до Харківської набережної тимчасово закривали для транспорту.
На параді побував мер Ігор Терехов. Він розповів, що загалом до зимових свят у місті прикрасили ілюмінацією 18 трамваїв.
“Минулого року ми вперше таку акцію робили, і дуже харків’янам було приємно. Потім трамваї їдуть за маршрутами. Того року ми прикрасили 10 трамваїв, цьогоріч – 18, у наступному – маємо надію набагато більше прикрасити. Це настрій харків’ян і це наша незламність”, – прокоментував Терехов.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що Харків визначився зі святкуванням Нового року. Розклад заходів опублікувала міськрада. Концерти та вистави заплановані на чотирьох станціях метро. Головними локаціями будуть «Університет», де знаходиться головна міська ялинка, та «Історичний музей» – уже традиційна резиденція святого Миколая. Також задіяні вестибюлі «Наукової» та станція «Ярослава Мудрого». Святий Миколай приймає відвідувачів з 25 грудня. Він працюватиме до 5 січня з 16:00 до 18:00. Різні заходи триватимуть до кінця січня.
Читайте також: В очікуванні снігопаду: дорожники на Харківщині переходять на посилений режим
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: новини Харкова, парад, трамваї;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Парад різдвяних трамваїв відбувся в центрі Харкова (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2025 в 21:31;