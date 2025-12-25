Парад рождественских трамваев состоялся в центре Харькова (фото, видео)
Второй парад трамваев состоялся по случаю Рождества в центре Харькова. Впервые такое мероприятие провели в 2024 году.
Украшенные гирляндами вагоны можно было увидеть на проспекте Героев Харькова. Именно в связи с мероприятием участок от площади Конституции до Харьковской набережной временно закрывали для транспорта.
На параде побывал мэр Игорь Терехов. Он рассказал, что в целом к зимним праздникам в городе украсили иллюминацией 18 трамваев.
«В прошлом году мы впервые проводили такую акцию, и харьковчанам она очень понравилась. Затем трамваи едут по маршрутам. В том году мы украсили 10 трамваев, в этом году — 18, в следующем — надеемся украсить гораздо больше. Это настроение харьковчан и это наша несокрушимость», — прокомментировал Терехов.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что Харьков определился с празднованием Нового года. Расписание мероприятий опубликовал горсовет. Концерты и представления запланированы на четырех станциях метро. Главными локациями будут «Университет», где находится главная городская елка, и «Исторический музей» — уже традиционная резиденция святого Николая. Также задействуют вестибюли «Научной» и станцию «Ярослава Мудрого». Святой Николай принимает посетителей 25 декабря. Он будет работать до 5 января с 16:00 до 18:00. Различные мероприятия продлятся до конца января.
