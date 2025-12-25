Live

В ожидании снегопада: дорожники на Харьковщине переходят на усиленный режим

Общество 16:43   25.12.2025
Виктория Яковенко
В ожидании снегопада: дорожники на Харьковщине переходят на усиленный режим Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы предотвратить усложнение движения на автодорогах Харьковщины.

«Циклон, сформировавшийся над Балтийским морем, зайдет на территорию области со стороны государства-агрессора. Первыми, в ночь на пятницу, под его влияние попадут приграничные районы северо-востока Харьковщины. Впоследствии снегопад охватит всю область. Непогода несколько утихнет в пятницу днем, однако уже вечером возможно его повторное усиление», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Отмечается, что особое внимание специалисты уделят магистралям с интенсивным движением, транспортным развязкам и потенциально опасным участкам.

Дорожники призвали жителей быть внимательными за рулем, выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать работе спецтехники.

Напомним, синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Харьковской области об изменении погоды с 26 по 29 декабря. По их данным, в эти дни ожидается снег, местами значительный. Также прогнозируют метель. Ожидается, что выпадет до 10 см снега, местами до 15 см. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем ​​1-6° мороза.

Автор: Виктория Яковенко
