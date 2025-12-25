В ожидании снегопада: дорожники на Харьковщине переходят на усиленный режим
Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы предотвратить усложнение движения на автодорогах Харьковщины.
«Циклон, сформировавшийся над Балтийским морем, зайдет на территорию области со стороны государства-агрессора. Первыми, в ночь на пятницу, под его влияние попадут приграничные районы северо-востока Харьковщины. Впоследствии снегопад охватит всю область. Непогода несколько утихнет в пятницу днем, однако уже вечером возможно его повторное усиление», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Отмечается, что особое внимание специалисты уделят магистралям с интенсивным движением, транспортным развязкам и потенциально опасным участкам.
Дорожники призвали жителей быть внимательными за рулем, выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать работе спецтехники.
Напомним, синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Харьковской области об изменении погоды с 26 по 29 декабря. По их данным, в эти дни ожидается снег, местами значительный. Также прогнозируют метель. Ожидается, что выпадет до 10 см снега, местами до 15 см. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.
