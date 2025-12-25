Live

В очікуванні снігопаду: дорожники на Харківщині переходять на посилений режим

Суспільство 16:43   25.12.2025
Вікторія Яковенко
В очікуванні снігопаду: дорожники на Харківщині переходять на посилений режим Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Дорожні служби перейшли на посилений режим роботи, щоб запобігти ускладненню руху на автошляхах Харківщини.

«Циклон, що сформувався над Балтійським морем, зайде на територію області з боку держави-агресорки. Першими, у ніч проти п’ятниці, під його вплив потраплять прикордонні райони північного сходу Харківщини. Згодом снігопад охопить усю область. Негода дещо вщухне у п’ятницю вдень, однак уже ввечері можливе її повторне посилення», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Зазначається, що особливу увагу фахівці приділятимуть магістралям із інтенсивним рухом, транспортним розв’язкам та потенційно небезпечним ділянкам.

Дорожники закликали жителів бути уважними за кермом, обирати безпечний швидкісний режим, дотримуватися правил дорожнього руху та не перешкоджати роботі спецтехніки.

Нагадаємо, синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили жителів Харківської області про зміну погоди з 26 по 29 грудня. За їхніми даними, у ці дні очікується сніг, місцями значний. Також прогнозують хуртовину. Очікують, що випаде до 10 см снігу, місцями до 15 см. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень 1 – 6° морозу.

Автор: Вікторія Яковенко
