Крижаний дощ і мокрий сніг: циклон йде на Харківщину, дорожники готуються

У ніч на суботу з Дніпропетровської області на Харківщину зайде циклон, що принесе крижаний дощ, який згодом перейде в мокрий сніг, попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Дорожники кажуть, що опади поширяться по всій території регіону та, за прогнозами синоптиків, триватимуть щонайменше до понеділка.

«Негода супроводжуватиметься утворенням ожеледиці, зниженням видимості та ускладненням дорожніх умов. У зв’язку з цим дорожні служби працюватимуть у посиленому режимі. На дорогах державного значення цілодобово чергуватиме спецтехніка, здійснюватиметься обробка проїзної частини протиожеледними матеріалами, а також вестиметься постійний моніторинг стану дорожнього покриття», – йдеться у повідомленні.

Водіїв закликали за можливості утриматися від поїздок у період негоди, особливо ввечері та вранці. Керманичів великогабаритного транспорту просять уважно стежити за офіційними повідомленнями Служби, адже у разі суттєвого ускладнення погодних умов можуть запровадити тимчасові обмеження руху.

Нагадаємо, раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області завтра, 7 лютого. Протягом доби по місту та області очікується ожеледь, вдень туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця.