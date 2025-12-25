Live

Може випасти до 10 см снігу: коли почне хурделити в Харкові та області

Суспільство 13:28   25.12.2025
Вікторія Яковенко
Може випасти до 10 см снігу: коли почне хурделити в Харкові та області

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають жителів Харківської області про зміну погоди з 26 по 29 грудня.

«З проходженням активних атмосферних фронтів з північного заходу з 26 по 29 грудня у Харківській області прогнозується погіршення погодних умов. 26 – 29 грудня очікується сніг, місцями значний. Хуртовина, вітер західного напрямку, 9 – 14 м/с, 26 грудня пориви 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця. Утворення снігового покриву висотою 5 – 10 см, місцями до 15 см. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень 1 – 6° морозу», – йдеться у повідомленні.

Синоптики застерігають: погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, про можливе погіршення погодних умов на Харківщині завтра, 26 грудня, попереджав жителів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
