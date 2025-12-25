Live

Может выпасть до 10 см снега: когда начнет заметать в Харькове и области

Общество 13:28   25.12.2025
Виктория Яковенко
Может выпасть до 10 см снега: когда начнет заметать в Харькове и области

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Харьковской области об изменении погоды с 26 по 29 декабря.

«С прохождением активных атмосферных фронтов с северо-запада с 26 по 29 декабря в Харьковской области прогнозируется ухудшение погодных условий. 26-29 декабря ожидается снег, местами значительный. Вьюга, ветер западного направления, 9 – 14 м/с, 26 декабря порывы 15 – 20 м/с. На дорогах гололед. Образование снежного покрова высотой 5-10 см, местами до 15 см. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем ​​1-6° мороза», — говорится в сообщении.

Синоптики предостерегают: ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, о возможном ухудшении погодных условий в Харьковской области завтра, 26 декабря, предупреждал жителей глава ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: «Они не забыты»: копы поздравили с Рождеством семьи погибших побратимов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 25 декабря: Рождество, продвижение РФ, удары
Новости Харькова — главное за 25 декабря: Рождество, продвижение РФ, удары
25.12.2025, 14:27
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК
25.12.2025, 12:05
Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу
Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу
25.12.2025, 12:32
«Делаем все, чтобы возобновить теплоснабжение» – мэр об ударах по котельным
«Делаем все, чтобы возобновить теплоснабжение» – мэр об ударах по котельным
25.12.2025, 10:02
Как будут отключать свет в регионе сегодня – энергетики опубликовали графики
Как будут отключать свет в регионе сегодня – энергетики опубликовали графики
25.12.2025, 09:15
Быть носителями света призвал в Рождество архиепископ Харьковский Митрофан 📹
Быть носителями света призвал в Рождество архиепископ Харьковский Митрофан 📹
25.12.2025, 14:21

Новости по теме:

25.12.2025
Сколько домов пострадало в Харькове с начала вторжения: Терехов назвал цифру
25.12.2025
Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу
25.12.2025
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК
24.12.2025
Харьков мерзнет: «прилетело» по ключевой ТЭЦ — итоги 24 декабря
24.12.2025
Вечерние обстрелы Слободского и Шевченковского районов Харькова – последствия


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Может выпасть до 10 см снега: когда начнет заметать в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2025 в 13:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Харьковской области об изменении погоды с 26 по 29 декабря.".