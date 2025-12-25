Может выпасть до 10 см снега: когда начнет заметать в Харькове и области
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Харьковской области об изменении погоды с 26 по 29 декабря.
«С прохождением активных атмосферных фронтов с северо-запада с 26 по 29 декабря в Харьковской области прогнозируется ухудшение погодных условий. 26-29 декабря ожидается снег, местами значительный. Вьюга, ветер западного направления, 9 – 14 м/с, 26 декабря порывы 15 – 20 м/с. На дорогах гололед. Образование снежного покрова высотой 5-10 см, местами до 15 см. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза», — говорится в сообщении.
Синоптики предостерегают: ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, о возможном ухудшении погодных условий в Харьковской области завтра, 26 декабря, предупреждал жителей глава ХОВА Олег Синегубов.
