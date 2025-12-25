Live

Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу

Общество 12:32   25.12.2025
Виктория Яковенко
Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу Фото: Олег Синегубов

О возможном ухудшении погодных условий в Харьковской области предупредили жителей.

«26 декабря в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, метель, на дорогах – гололед», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он призвал жителей быть осторожными.

«В случае непогоды избегайте пребывания возле деревьев и линий электропередач, на дороге соблюдайте безопасную скорость и дистанцию», — отметил Синегубов.

В Региональном центре по гидрометеорологии подтверждают: в Харькове и области 26 декабря ожидается снег, метель, на дорогах — гололед.

Напомним, вероятность снега в Харькове и области 31 декабря – около 10%, рассказала МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова. По словам синоптиков, на новогодние праздники в регионе будет морозно.

Автор: Виктория Яковенко
