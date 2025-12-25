Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу
О возможном ухудшении погодных условий в Харьковской области предупредили жителей.
«26 декабря в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, метель, на дорогах – гололед», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он призвал жителей быть осторожными.
«В случае непогоды избегайте пребывания возле деревьев и линий электропередач, на дороге соблюдайте безопасную скорость и дистанцию», — отметил Синегубов.
В Региональном центре по гидрометеорологии подтверждают: в Харькове и области 26 декабря ожидается снег, метель, на дорогах — гололед.
Напомним, вероятность снега в Харькове и области 31 декабря – около 10%, рассказала МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова. По словам синоптиков, на новогодние праздники в регионе будет морозно.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, метель, новости Харькова, Олег Синегубов;
