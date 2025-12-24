Какой будет погода на Рождество: прогноз по Харькову и области на 25 декабря

В четверг, 25 декабря, в Харькове и области — облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 9 до 11 градусов мороза, днем — от 4 до 6 ниже нуля, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов мороза, днем — от 2 до 7 мороза.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал данные об осадках на Рождество и Новый год за последние 30 лет в Харьковской области. Согласно им, больше всего снежит на Сочельник, а меньше всего – 31 декабря. Однако с годами снежных праздников становится все меньше.