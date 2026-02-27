В Харькове слышали взрывы: БпЛА ударил по предприятию – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов пишет о попадании вражеского БпЛА типа «Молния» в городе.

Городской голова отметил, что «прилет» зафиксировали по гражданскому предприятию в Основянском районе. Сейчас – без пострадавших.

Отметим, что после 12:00 мониторинговые каналы начали писать, что в сторону города летит группа вражеских БпЛА.

Взрывы с небольшими перерывами были слышны в Харькове в течении получаса.

Напомним, утром 27 февраля по Харькову ударил российский БпЛА «Молния». Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. По его данным, «прилет» зафиксировали в Новобаварском районе – на территории одного из учебных заведений. Глава ХОВА Олег Синегубов отмечал, что информации о пострадавших не было.