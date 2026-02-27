У Харкові чули вибухи: БпЛА вдарив по підприємству – Терехов
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Мер Харкова Ігор Терехов пише про влучання ворожого БпЛА типу «Молния» у місті.
Міський голова зазначив, що «приліт» зафіксували по цивільному підприємству в Основʼянському районі. Наразі – без постраждалих.
Зазначимо, що після 12:00 моніторингові канали почали писати, що у бік міста летить група ворожих БпЛА.
Вибухи із невеликими перервами було чутно в Харкові впродовж пів години.
Нагадаємо, вранці 27 лютого по Харкову вдарив російський БпЛА «Молния». Про це заявив мер міста Ігор Терехов. За його даними, «приліт» зафіксували в Новобаварському районі – на території одного з навчальних закладів. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що інформації про постраждалих не було.
