“Приліт” був по території навчального закладу в Харкові – Терехов
БпЛА “Молния”. Ілюстративне фото. Джерело: reibert.info
Вранці 27 лютого по Харкову вдарив російський БпЛА “Молния”. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.
“Маємо попередню інформацію про влучання ворожого БпЛА типу “Молния” в Новобаварському районі – на території одного з навчальних закладів. Наразі фахівці працюють на місці події“, – написав Терехов.
Тривогу через загрозу “молнии” в Харкові оголосили о 10:26, коли безпілотник був ще “на підльоті” до міста.
Станом на 10:54 вона залишається актуальною. Моніторингові канали інформують, що у повітрі також – “шахеди”.
