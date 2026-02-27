“Приліт” був по території навчального закладу в Харкові – Терехов

Вранці 27 лютого по Харкову вдарив російський БпЛА “Молния”. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

“Маємо попередню інформацію про влучання ворожого БпЛА типу “Молния” в Новобаварському районі – на території одного з навчальних закладів. Наразі фахівці працюють на місці події“, – написав Терехов.

Тривогу через загрозу “молнии” в Харкові оголосили о 10:26, коли безпілотник був ще “на підльоті” до міста.

Станом на 10:54 вона залишається актуальною. Моніторингові канали інформують, що у повітрі також – “шахеди”.