“Приліт” був по території навчального закладу в Харкові – Терехов

Події 10:58   27.02.2026
Оксана Горун
“Приліт” був по території навчального закладу в Харкові – Терехов БпЛА “Молния”. Ілюстративне фото. Джерело: reibert.info

Вранці 27 лютого по Харкову вдарив російський БпЛА “Молния”. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

Маємо попередню інформацію про влучання ворожого БпЛА типу “Молния” в Новобаварському районі – на території одного з навчальних закладів. Наразі фахівці працюють на місці події“, – написав Терехов.

Тривогу через загрозу “молнии” в Харкові оголосили о 10:26, коли безпілотник був ще “на підльоті” до міста.

Станом на 10:54 вона залишається актуальною. Моніторингові канали інформують, що у повітрі також – “шахеди”.

Читайте також: Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу

Автор: Оксана Горун
