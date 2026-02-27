«Прилет» был по территории учебного заведения в Харькове — Терехов

Утром 27 февраля по Харькову ударил российский БпЛА «Молния». Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

«Есть предварительная информация о попадании вражеского БпЛА типа «Молния» в Новобаварском районе – на территории одного из учебных заведений. Сейчас специалисты работают на месте происшествия», — написал Терехов.

Тревогу из-за угрозы «Молнии» в Харькове объявили в 10:26, когда беспилотник был еще «на подлете» к городу.

По состоянию на 10:54 она остается актуальной. Мониторинговые каналы информируют, что в воздухе также — «Шахеды».