«Прилет» был по территории учебного заведения в Харькове — Терехов

Происшествия 10:58   27.02.2026
Оксана Горун
«Прилет» был по территории учебного заведения в Харькове — Терехов БпЛА «Молния». Иллюстративное фото. Источник: reibert.info

Утром 27 февраля по Харькову ударил российский БпЛА «Молния». Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

«Есть предварительная информация о попадании вражеского БпЛА типа «Молния» в Новобаварском районе – на территории одного из учебных заведений. Сейчас специалисты работают на месте происшествия», — написал Терехов.

Тревогу из-за угрозы «Молнии» в Харькове объявили в 10:26, когда беспилотник был еще «на подлете» к городу.

По состоянию на 10:54 она остается актуальной. Мониторинговые каналы информируют, что в воздухе также — «Шахеды».

Читайте также: Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе

Автор: Оксана Горун
