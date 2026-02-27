Live

Ситуация со светом на Харьковщине, какой рекорд установили жители — облэнерго

Общество 14:19   27.02.2026
Виктория Яковенко
Ситуация со светом на Харьковщине, какой рекорд установили жители — облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харьковской области обесточены 195 населенных пунктов – это 67 тысяч абонентов, сообщает пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко. Он подчеркнул: это потребители, проживающие в прифронтовых районах, где велись или ведутся боевые действия.

В облэнерго объяснили, что возобновить там электроснабжение нет технической возможности, потому что ситуация с безопасностью этого не позволяет.

«Более того, каждый день наносятся удары по Харьковскому региону и нашим ремонтным бригадам приходится восстанавливать электроснабжение. Так, во многих случаях наши рабочие действуют в условиях минной, дроновой опасности под прикрытием боевых подразделений СОУ», — рассказал Скичко.

Он также напомнил, что с сегодня начинается передача показаний счетчиков за февраль. Сделать это нужно до 3 марта.

«Как показывает опыт, у нас ежемесячно добавляются потребители, которые выбирают путь передачи показаний именно через электронные сервисы. Так в прошлом месяце был установлен своеобразный рекорд. У нас 570 тысячей потребителей воспользовались тем или иным электронным способом передачи показаний счетчиков. Таким образом, почти каждый второй потребитель выбрал цифровой способ передачи», — отметили в облэнерго.

Электронные сервисы удобны, потому что дозвониться в call-центр сейчас очень тяжело, ведь загруженность линий и операторов сверхвысокая, добавили в облэнерго.

«Как показывает опыт, через call-центр передается только 3% всех показаний. Поэтому я призываю пользоваться этими сервисами. Они у нас представлены в Telegram-канале, на корпоративном сайте. Более того, наши электронные сервисы позволяют знать и графики отключений, передать информацию об обесточивании по вашему адресу», — информирует Скичко.

Он также рассказал, что внедряют и новое приложение «Kharkivoblenergo mobile». Сейчас он проходит тестирование среди сотрудников компании, чтобы выявить недостатки. Но он уже доступен и потребителям.

«Ссылка на него есть на корпоративном сайте и в Telegram-канале. И теперь потребители могут загрузить его и пользоваться современным средством общения с обществом», — подытожил Скичко.

Читайте также: Аварийные отключения света применили в Харькове и области — облэнерго

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
26.02.2026, 18:42
«Прилет» был по территории учебного заведения в Харькове — Терехов
«Прилет» был по территории учебного заведения в Харькове — Терехов
27.02.2026, 10:58
Новости Харькова — главное 27 февраля: удары «Молний», погибшие в области
Новости Харькова — главное 27 февраля: удары «Молний», погибшие в области
27.02.2026, 14:23
В Харькове слышали взрывы: БпЛА ударил по предприятию – Терехов
В Харькове слышали взрывы: БпЛА ударил по предприятию – Терехов
27.02.2026, 12:43
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе
27.02.2026, 07:35
Серия краж в строительных гипермаркетах в Харькове: подозреваемого нашли
Серия краж в строительных гипермаркетах в Харькове: подозреваемого нашли
27.02.2026, 15:23

Новости по теме:

27.02.2026
Аварийные отключения света применили в Харькове и области — облэнерго
27.02.2026
Как будут отключать электричество в Харькове и области 27 февраля: график
25.02.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 26 февраля – график
24.02.2026
Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график
24.02.2026
5796 раз враг атаковал энергосистему Украины за четыре года – Шмыгаль (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ситуация со светом на Харьковщине, какой рекорд установили жители — облэнерго», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 14:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области обесточены 195 населенных пунктов – это 67 тысяч абонентов, сообщает пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.".