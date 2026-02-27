Ситуация со светом на Харьковщине, какой рекорд установили жители — облэнерго
В Харьковской области обесточены 195 населенных пунктов – это 67 тысяч абонентов, сообщает пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко. Он подчеркнул: это потребители, проживающие в прифронтовых районах, где велись или ведутся боевые действия.
В облэнерго объяснили, что возобновить там электроснабжение нет технической возможности, потому что ситуация с безопасностью этого не позволяет.
«Более того, каждый день наносятся удары по Харьковскому региону и нашим ремонтным бригадам приходится восстанавливать электроснабжение. Так, во многих случаях наши рабочие действуют в условиях минной, дроновой опасности под прикрытием боевых подразделений СОУ», — рассказал Скичко.
Он также напомнил, что с сегодня начинается передача показаний счетчиков за февраль. Сделать это нужно до 3 марта.
«Как показывает опыт, у нас ежемесячно добавляются потребители, которые выбирают путь передачи показаний именно через электронные сервисы. Так в прошлом месяце был установлен своеобразный рекорд. У нас 570 тысячей потребителей воспользовались тем или иным электронным способом передачи показаний счетчиков. Таким образом, почти каждый второй потребитель выбрал цифровой способ передачи», — отметили в облэнерго.
Электронные сервисы удобны, потому что дозвониться в call-центр сейчас очень тяжело, ведь загруженность линий и операторов сверхвысокая, добавили в облэнерго.
«Как показывает опыт, через call-центр передается только 3% всех показаний. Поэтому я призываю пользоваться этими сервисами. Они у нас представлены в Telegram-канале, на корпоративном сайте. Более того, наши электронные сервисы позволяют знать и графики отключений, передать информацию об обесточивании по вашему адресу», — информирует Скичко.
Он также рассказал, что внедряют и новое приложение «Kharkivoblenergo mobile». Сейчас он проходит тестирование среди сотрудников компании, чтобы выявить недостатки. Но он уже доступен и потребителям.
«Ссылка на него есть на корпоративном сайте и в Telegram-канале. И теперь потребители могут загрузить его и пользоваться современным средством общения с обществом», — подытожил Скичко.
