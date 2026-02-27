Ситуація зі світлом на Харківщині, який рекорд встановили жителі – обленерго

Наразі у Харківській області знеструмлені 195 населених пунктів – це 67 тисяч абонентів, повідомляє речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко. Він підкреслив: це споживачі, які мешкають в прифронтових районах, де велися чи ведуться бойові дії.

В обленерго пояснили, що відновити там електропостачання немає технічної можливості, бо безпекова ситуація цього не дозволяє.

«Більше того, щодня наносяться удари по Харківському регіону і нашим ремонтним бригадам приходиться відновлювати електропостачання. Так в багатьох випадках наші робітники діють в умовах мінної, дронової небезпеки під прикриттям бойових підрозділів СОУ», – розповів Скічко.

Він також нагадав, що відсьогодні починається передача показань лічильників за лютий. Зробити це треба до 3 березня.

«Як показує досвід, у нас щомісяця додаються споживачі, які обирають шлях передачі показань саме через електронні сервіси. Так минулого місяця був встановлений своєрідний рекорд. У нас 570 тисяч споживачів скористувалися тим чи іншим електронним способом передачі показань лічильників. Таким чином майже кожен другий споживач вибрав цифровий спосіб передачі», – зазначили в обленерго.

<br />

Електронні сервіси зручні, бо додзвонитися до call-центру наразі дуже важко, адже завантаженість ліній і операторів надвисока, додали в обленерго.

«Як показує досвід, через call-центр передається лише 3% всіх показань. Тому я закликаю користуватися цими сервісами. Вони у нас щомісяця представлені в телеграм-каналі, на корпоративному сайті. Більше того, наші електронні сервіси дозволяють знати і графіки відключень, передати інформацію щодо знеструмлення за вашою адресою», – інформує Скічко.

Він також розповів, що впроваджують й новий додаток «Kharkivoblenergo mobile». Зараз він проходить тестування серед працівників компанії, щоб виявити якісь недоліки. Але він вже доступний і для споживачів.

«Посилання на нього є на корпоративному сайті та в телеграм-каналі. І відтепер споживачі можуть завантажити його і користуватися сучасним засобом спілкування з товариством», – підсумував Скічко.