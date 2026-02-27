Неутешительный прогноз ISW для Харькова и серия ударов БпЛА — итоги 27 февраля

Харьковчан будут преследовать FPV на оптоволокне, считают в ISW. БпЛА «Молния» днем прилетели по двум районам Харькова. Два человека погибли из-за удара «Шахедов» под Великим Бурлуком. Из реки Лопань доставали «Ниву». Более 100 миллионов гривен на озеленение планируют потратить в Харькове. Не весенние выходные прогнозируют синоптики харьковчанам. МГ «Объектив» напоминает главные новости 27 февраля.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Кроме эпизода с ударом в дерево, который подтвердила облпрокуратура, был еще и «прилет» по автомобилю. Он произошел на северной окраине города. Видео опубликовали в российских каналах. А его реальность подтвердил советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестов. Эти факты свидетельствуют: БпЛА на оптоволокне нашли длинный наземный коридор в сторону Харькова и добираются на расстояние около 21 км. Аналитики сделали неутешительный прогноз: такое увеличение дальности действия оптоволоконных FPV позволит российским войскам преследовать гражданское население Харькова.

<br />

«Прилеты» были в Новобаварском и Основянском районах, сообщил мэр Игорь Терехов. В Основянском был удар по гражданскому предприятию. В Новобаварском – по территории учебного заведения. Информации о пострадавших нет.

Этой ночью его атаковали российские «Шахеды». Один из беспилотников уничтожил частный дом. Под завалами нашли тела пожилого мужчины и женщины, сообщили в ГСЧС. Еще одна женщина выжила, но ранена.

Участника дорожного движения в воде обнаружили патрульные. В водоем автомобиль слетел недалеко от бульвара Гончаровского. В патрульной полиции отметили: водитель не справился с управлением. Общаясь с ним, правоохранители обнаружили признаки наркотического опьянения. Но от осмотра мужчина отказался. Поэтому на него составили протоколы. А транспорт из реки достали бойцы ГСЧС с помощью лебедки.

Объявление о соответствующей закупке услуг обнаружил в системе «ProZorro» Харьковский антикоррупционный центр. На эти средства планируют очищать и поливать газоны и цветники, выкашивать траву, прореживать деревья в городе и т. д. Объявил торги профильный департамент горсовета.

Ночь перед последним днем февраля будет морозной – до -10. Днем в городе до +3, в области – до +5. Водителей предупреждают об опасном тумане и гололеде. В первый день марта, в воскресенье, сохранится похожая погода: мороз ночью, оттепель до +5 днем.

