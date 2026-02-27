Более 100 млн на озеленение потратят в Харькове — ХАЦ
Торги на 113,3 млн грн в системе публичных закупок «ProZorro» объявил департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета. Столько готовы отдать за озеленение города.
«Аукцион состоится 4 марта, озеленение продлится до конца 2027 года. В перечне – 73 услуги по озеленению, в частности очистка газонов и цветников от опавших листьев и веток, полив газонов, выкашивание травы газонокосилкой, удаление секатором поросли деревьев и кустов, снос и вырубка самосеющихся деревьев, полив растений в цветниках и другое», — сообщил Харьковский антикоррупционный центр, изучив данные ProZorro.
Это не единственные затраты на содержание городских парков, которые планируются в этом году. Так, департамент ЖКХ мэрии уже заключил договор на 21,3 млн грн — по уходу за объектами зеленого хозяйства в саду и скверах в центре города.
«Речь идет о саде Шевченко, сквере Победы (напротив ХНАТОБа) и сквере на площади Свободы. Причем ухаживать за растениями и деревьями там будут сотрудники не профильного коммунального предприятия «Харьковзеленстрой», который это делал обычно. Теперь это будет делать КП «Центральный парк», — отметили в ХАЦ.
Набор работ, который запланирован: очистка, полив и выкашивание газонов; удаление секатором поросли и формирование крон деревьев и кустов; лечение ран на деревьях; полив и подкормка растений; уход за цветниками.
Читайте также: Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут – Терехов про Журавлевский лес
Напомним, осенью в центре Харькова высаживали 10-летний клены. Почему сделали такой выбор и что делают, чтобы растения прижились, «харьковзеленстроевцы» рассказали МГ «Объектив».
Новости по теме:
- Категории: Харьков; Теги: дерева, деревья, новости Харькова, озеленение, ХАЦ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Более 100 млн на озеленение потратят в Харькове — ХАЦ», то посмотрите больше в разделе Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 11:40;