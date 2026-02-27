Live

Более 100 млн на озеленение потратят в Харькове — ХАЦ

Харьков 11:40   27.02.2026
Оксана Горун
Фото: Василий Голосный

Торги на 113,3 млн грн в системе публичных закупок «ProZorro» объявил департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета. Столько готовы отдать за озеленение города.

 «Аукцион состоится 4 марта, озеленение продлится до конца 2027 года. В перечне – 73 услуги по озеленению, в частности очистка газонов и цветников от опавших листьев и веток, полив газонов, выкашивание травы газонокосилкой, удаление секатором поросли деревьев и кустов, снос и вырубка самосеющихся деревьев, полив растений в цветниках и другое», — сообщил Харьковский антикоррупционный центр, изучив данные ProZorro.

Это не единственные затраты на содержание городских парков, которые планируются в этом году. Так, департамент ЖКХ мэрии уже заключил договор на 21,3 млн грн — по уходу за объектами зеленого хозяйства в саду и скверах в центре города.

«Речь идет о саде Шевченко, сквере Победы (напротив ХНАТОБа) и сквере на площади Свободы. Причем ухаживать за растениями и деревьями там будут сотрудники не профильного коммунального предприятия «Харьковзеленстрой», который это делал обычно. Теперь это будет делать КП «Центральный парк», — отметили в ХАЦ.

Набор работ, который запланирован: очистка, полив и выкашивание газонов; удаление секатором поросли и формирование крон деревьев и кустов; лечение ран на деревьях; полив и подкормка растений; уход за цветниками.

Читайте также: Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут – Терехов про Журавлевский лес

Напомним, осенью в центре Харькова высаживали 10-летний клены. Почему сделали такой выбор и что делают, чтобы растения прижились, «харьковзеленстроевцы» рассказали МГ «Объектив».

Автор: Оксана Горун
