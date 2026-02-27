Понад 100 млн на озеленення витратять у Харкові – ХАЦ
Торги на 113,3 млн грн у системі публічних закупівель “ProZorro” оголосив департамент будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради. Стільки готові віддати за озеленення міста.
“Аукціон відбудеться 4 березня, озеленення триватиме до кінця 2027 року. У переліку – 73 послуги з озеленення, зокрема очищення газонів і квітників від опалого листя та гілля, поливання газонів, викошування трави газонокосаркою, видалення секатором порослі дерев та кущів, знесення та вирубування самосійних дерев, поливання рослин у квітниках, та інші“, – повідомив Харківський антикорупційний центр, вивчивши дані ProZorro.
Це не єдині витрати на утримання міських парків, що плануються цього року. Так, департамент ЖКГ мерії вже уклав договір на 21,3 млн грн – щодо догляду за об’єктами зеленого господарства в саду та скверах у центрі міста.
“Йдеться про сад Шевченка, сквер Перемоги (навпроти ХНАТОБу) та сквер на майдані Свободи. Причому доглядати за рослинами та деревами там будуть співробітники не профільного комунального підприємства “Харківзеленбуд”, який зазвичай це робив. Тепер це робитиме КП “Центральний парк”, – зазначили в ХАЦ.
Набір робіт, який запланований: очищення, поливання та викошування газонів; видалення секатором порослі та формування крон дерев та кущів; лікування ран на деревах; поливання та підживлення рослин; догляд за квітниками.
Читайте також: Щоб довго не чекати, поки дерева виростуть – Терехов про Журавлівський ліс
Нагадаємо, восени в центрі Харкова висаджували 10-річний клени. Чому зробили такий вибір і що роблять, щоб рослини прижилися, “харківзеленбудівці” розповіли МГ “Об’єктив”.
