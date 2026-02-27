Live

Понад 100 млн на озеленення витратять у Харкові – ХАЦ

Харків 11:40   27.02.2026
Оксана Горун
Понад 100 млн на озеленення витратять у Харкові – ХАЦ

Торги на 113,3 млн грн у системі публічних закупівель “ProZorro” оголосив департамент будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради. Стільки готові віддати за озеленення міста.

 “Аукціон відбудеться 4 березня, озеленення триватиме до кінця 2027 року. У переліку – 73 послуги з озеленення, зокрема очищення газонів і квітників від опалого листя та гілля, поливання газонів, викошування трави газонокосаркою, видалення секатором порослі дерев та кущів, знесення та вирубування самосійних дерев, поливання рослин у квітниках, та інші“, – повідомив Харківський антикорупційний центр, вивчивши дані ProZorro.

Це не єдині витрати на утримання міських парків, що плануються цього року. Так, департамент ЖКГ мерії вже уклав договір на 21,3 млн грн – щодо догляду за об’єктами зеленого господарства в саду та скверах у центрі міста.

“Йдеться про сад Шевченка, сквер Перемоги (навпроти ХНАТОБу) та сквер на майдані Свободи. Причому доглядати за рослинами та деревами там будуть співробітники не профільного комунального підприємства “Харківзеленбуд”, який зазвичай це робив. Тепер це робитиме КП “Центральний парк”, – зазначили в ХАЦ.

Набір робіт, який запланований: очищення, поливання та викошування газонів; видалення секатором порослі та формування крон дерев та кущів; лікування ран на деревах; поливання та підживлення рослин; догляд за квітниками.

Читайте також: Щоб довго не чекати, поки дерева виростуть – Терехов про Журавлівський ліс

Нагадаємо, восени в центрі Харкова висаджували 10-річний клени. Чому зробили такий вибір і що роблять, щоб рослини прижилися, “харківзеленбудівці” розповіли МГ “Об’єктив”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Підтоплення на Харківщині тривають: скільки випадків було минулої доби (фото)
Підтоплення на Харківщині тривають: скільки випадків було минулої доби (фото)
27.02.2026, 12:09
У Харкові ліквідували комунальне підприємство часів Кернеса
У Харкові ліквідували комунальне підприємство часів Кернеса
26.02.2026, 18:42
Чоловік загинув, жінка постраждала – наслідки атаки БпЛА на Харківщині
Чоловік загинув, жінка постраждала – наслідки атаки БпЛА на Харківщині
27.02.2026, 08:25
Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу
Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу
27.02.2026, 07:35
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 27 лютого: графік
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 27 лютого: графік
27.02.2026, 09:08
Новини Харкова – головне 27 лютого: удар “молнии”, загиблі в області
Новини Харкова – головне 27 лютого: удар “молнии”, загиблі в області
27.02.2026, 12:12

Новини за темою:

16.02.2026
Вітер валить дерева, підтоплення: як у Харкові й області борються з наслідками
02.02.2026
Лід на гілках дерев: чим це небезпечно і що можна зробити, пояснив агроном 📹
31.01.2026
Три товариші напиляли дерев на 300 тисяч гривень на Харківщині
22.01.2026
Що з’явиться на місці вигорілих бору та лісосмуги у Харкові: подробиці
13.12.2025
Щоб довго не чекати, доки дерева виростуть – Терехов про Журавлівський ліс


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад 100 млн на озеленення витратять у Харкові – ХАЦ», то перегляньте більше у розділі Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 11:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Торги на 113,3 млн грн у системі публічних закупівель “ProZorro” оголосив департамент будівництва та дорожнього господарства міськради. Стільки готові віддати за озеленення міста".