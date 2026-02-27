Невтішний прогноз ISW для Харкова та серія ударів БпЛА – підсумки 27 лютого

Харків’ян переслідуватимуть FPV на оптоволокні, вважають в ISW. БпЛА «Молния» вдень прилетіли по двох районах Харкова. Двоє людей загинули через удар «шахедів» під Великим Бурлуком. З річки Лопань діставали «Ниву». Понад 100 мільйонів гривень на озеленення планують витратити в Харкові. Не весняні вихідні прогнозують синоптики харків’янам. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 27 лютого.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Крім епізоду з ударом у дерево, який підтвердила облпрокуратура, був ще й «приліт» по автівці. Він стався на північній околиці міста. Відео опублікували в російських каналах. А його реальність підтвердив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов. Ці факти свідчать: БпЛА на оптоволокні знайшли довгий наземний коридор в бік Харкова та дістають на відстань близько 21 км. Аналітики зробили невтішний прогноз: таке збільшення дальності дії оптоволоконних FPV дозволить російським військам переслідувати цивільне населення Харкова.

«Прильоти» були в Новобаварському та Основ’янському районах, повідомив мер Ігор Терехов. В Основ’янському був удар по цивільному підприємству. У Новобаварському – по території навчального закладу. Інформації про постраждалих немає.

Цієї ночі його атакували російські «шахеди». Один із безпілотників знищив приватний будинок. Під завалами знайшли тіла літнього чоловіка та жінки, повідомили в ДСНС. Ще одна жінка вижила, але поранена.

Учасника дорожнього руху у воді виявили патрульні. У водойму автівка злетіла неподалік бульвару Гончарівського. У патрульній поліції відзначили: водій не впорався з керуванням. Спілкуючись із ним, правоохоронці виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Але від огляду чоловік відмовився. Тож на нього склали протоколи. А транспорт із річки дістали бійці ДСНС за допомогою лебідки.

Оголошення про відповідну закупівлю послуг виявив у системі «ProZorro» Харківський антикорупційний центр. Цим коштом планують очищувати й поливати газони та квітники, викошувати траву, прорізати дерева в місті тощо. Оголосив торги профільний департамент міськради.

Ніч перед останнім днем лютого буде морозною – до – 10. Удень в місті до 3 тепла, в області – до 5. Водіїв попереджають про небезпечний туман і ожеледицю. У перший день березня, в неділю, збережеться схожа погода: мороз уночі, відлига до + 5 удень.

