Чоловік загинув, жінка постраждала – наслідки атаки БпЛА на Харківщині
Російський БпЛА знищив житловий будинок у селищі Підсереднє Куп’янського району. Виникла пожежа. Рятувальники виявили на місці тіло загиблого, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області 26 лютого.
“У селі Підсереднє Куп’янського району внаслідок ворожої атаки БпЛА сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 м кв. Постраждала жінка. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів деблоковано тіло загиблого чоловіка”, – поінформували у ДСНС.
У пресслужбі Харківської обласної прокуратури уточнили: удар по приватному сектору в Підсередньому був близько 21:40 26 лютого. Його завдали двома БпЛА – попередньо “Герань-2”.
Читайте також: Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу
“Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Загинув 67-річний чоловік. Його дружина зазнала поранень”, – зазначили прокурори.
“Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади”, – додали в ДСНС.
Загалом за добу рятувальники Харківщини гасили шість пожеж, які виникли через обстріли: в Ізюмському, Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області, а також Київському районі Харкова. У Молодовій Чугуївського району горів приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС, загиблий, новини Харкова, обстріли, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чоловік загинув, жінка постраждала – наслідки атаки БпЛА на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 08:25;