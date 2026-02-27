Чоловік загинув, жінка постраждала – наслідки атаки БпЛА на Харківщині

Російський БпЛА знищив житловий будинок у селищі Підсереднє Куп’янського району. Виникла пожежа. Рятувальники виявили на місці тіло загиблого, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області 26 лютого.

“У селі Підсереднє Куп’янського району внаслідок ворожої атаки БпЛА сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 м кв. Постраждала жінка. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів деблоковано тіло загиблого чоловіка”, – поінформували у ДСНС.

У пресслужбі Харківської обласної прокуратури уточнили: удар по приватному сектору в Підсередньому був близько 21:40 26 лютого. Його завдали двома БпЛА – попередньо “Герань-2”.

“Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Загинув 67-річний чоловік. Його дружина зазнала поранень”, – зазначили прокурори.

“Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади”, – додали в ДСНС.

Загалом за добу рятувальники Харківщини гасили шість пожеж, які виникли через обстріли: в Ізюмському, Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області, а також Київському районі Харкова. У Молодовій Чугуївського району горів приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.