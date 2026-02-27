Мужчина погиб, женщина пострадала — последствия атаки БпЛА на Харьковщине
Российский БпЛА уничтожил жилой дом в поселке Подсреднее Купянского района. Возник пожар. Спасатели обнаружили на месте тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 26 февраля.
«В селе Подсреднее Купянского района в результате вражеской атаки БпЛА произошел пожар в жилом доме на площади 200 м кв. Пострадала женщина. В ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов деблокировано тело погибшего мужчины», — проинформировали в ГСЧС.
В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры уточнили: удар по частному сектору в Подсреднем был около 21:40 26 февраля. Его нанесли двумя БпЛА — предварительно «Герань-2».
«В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома. Погиб 67-летний мужчина. Его жена получила ранения», — отметили прокуроры.
«В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель громады», — добавили в ГСЧС.
В целом за сутки спасатели Харьковщины тушили шесть пожаров, которые возникли из-за обстрелов: в Изюмском, Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области, а также Киевском районе Харькова. В Молодовой Чугуевского района горел частный дом. Обошлось без пострадавших.
