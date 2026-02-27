Live

Мужчина погиб, женщина пострадала — последствия атаки БпЛА на Харьковщине

Происшествия 08:25   27.02.2026
Оксана Горун
Мужчина погиб, женщина пострадала — последствия атаки БпЛА на Харьковщине

Российский БпЛА уничтожил жилой дом в поселке Подсреднее Купянского района. Возник пожар. Спасатели обнаружили на месте тело погибшего, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 26 февраля.

«В селе Подсреднее Купянского района в результате вражеской атаки БпЛА произошел пожар в жилом доме на площади 200 м кв. Пострадала женщина. В ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов деблокировано тело погибшего мужчины», — проинформировали в ГСЧС.

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры уточнили: удар по частному сектору в Подсреднем был около 21:40 26 февраля. Его нанесли двумя БпЛА — предварительно «Герань-2».

«В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома. Погиб 67-летний мужчина. Его жена получила ранения», — отметили прокуроры.

«В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель громады», — добавили в ГСЧС.

мужчина погиб в поселке Подсреднее в Харьковской области

В целом за сутки спасатели Харьковщины тушили шесть пожаров, которые возникли из-за обстрелов: в Изюмском, Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области, а также Киевском районе Харькова. В Молодовой Чугуевского района горел частный дом. Обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
