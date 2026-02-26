«Прилеты» по Харькову, первый FPV на оптоволокне в городе — итоги 26 февраля

Два часа ночного террора пережил Харьков. FPV-дрон на оптоволокне впервые долетел до областного центра. Уклониста-корректировщика разоблачила СБУ в Харьковской области. Уровень воды в реках вырос. Операция «Первоцвет-2026» стартовала на Харьковщине. МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 февраля.

В результате ударов по городу пострадали 14 человек, сообщил мэр Игорь Терехов. Десятерых из них госпитализировали. Также досталось пригороду. Из-за «прилета» БпЛА рядом с многоквартирным домом ранены и шокированы шесть жителей Рай-Еленовки. Из них двое – дети, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным Терехова, по Харькову прилетели два баллистических «Искандера» и 18 «Шахедов». Последствия зафиксировали на 12 локациях в пяти районах города. Самые тяжелые – в Салтовском и Слободском. В каждом дроны уничтожили до основания по два частных дома. Обошлось без погибших. Из-под руин одного из домов спасатели успели вытащить живую девушку. Трем семьям придется теперь жить в общежитии, отметил мэр. Также были «прилеты» по промышленному предприятию. Перебит газопровод, питающий один из районов, были повреждения электросети троллейбусов. Досталось и Центральному парку. Одна из ракет взорвалась второй раз на том же месте, куда уже били ранее. Поврежден водоотвод. Уничтожены два дерева. Еще полтора десятка – обгорели.

Об этом заявила облпрокуратура. Такие дроны не подавляются РЭБ. Ранее до города они не дотягивались. Попадание было в дерево в Киевском районе. На этом фоне глава Малоданиловской громады Александр Гололобов призвал ускорить установку антидроновых сеток.

Подробности сообщил спикер ведомства Владислав Абдула. Он заявил, что харьковчанин помогал врагу в новых попытках «пробиться» в Купянск. Скрываясь от мобилизации у родителей в Печенегах, мужчина искал и сдавал позиции Сил обороны и исследовал последствия ударов. В прокуратуре уточнили: особенно фигуранта интересовала дамба Печенежского водохранилища. Информацию он передавал куратору из ГРУ. По версии следствия, на врага житель Харькова работал ради «безопасной эвакуации» себя-любимого на территорию страны-агрессора. Ему сообщили о подозрении в госизмене. Остаток жизни уклонист может провести за решеткой.

Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов сообщил: в течение зимы фиксируется повышение уровня воды в реках региона. Спасатели почти сотню раз выезжали ликвидировать последствия подтоплений. Сейчас дежурят 3000 работников и 1000 единиц техники.

Госэкоинспекция напомнила: большинство весенних цветов, которые зацветают первыми, занесены в Красную книгу. Однако торговля ими разворачивается каждую весну. Жителей призывают не собирать и не покупать первые весенние цветы. И напоминают: за сбыт предусмотрены штрафы. До более чем 3,5 тысячи гривен.

