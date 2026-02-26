«Прилеты» по Харькову, первый FPV на оптоволокне в городе — итоги 26 февраля
Два часа ночного террора пережил Харьков. FPV-дрон на оптоволокне впервые долетел до областного центра. Уклониста-корректировщика разоблачила СБУ в Харьковской области. Уровень воды в реках вырос. Операция «Первоцвет-2026» стартовала на Харьковщине. МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 февраля.
Два часа террора пережил Харьков с 03:40 до 05:40
В результате ударов по городу пострадали 14 человек, сообщил мэр Игорь Терехов. Десятерых из них госпитализировали. Также досталось пригороду. Из-за «прилета» БпЛА рядом с многоквартирным домом ранены и шокированы шесть жителей Рай-Еленовки. Из них двое – дети, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным Терехова, по Харькову прилетели два баллистических «Искандера» и 18 «Шахедов». Последствия зафиксировали на 12 локациях в пяти районах города. Самые тяжелые – в Салтовском и Слободском. В каждом дроны уничтожили до основания по два частных дома. Обошлось без погибших. Из-под руин одного из домов спасатели успели вытащить живую девушку. Трем семьям придется теперь жить в общежитии, отметил мэр. Также были «прилеты» по промышленному предприятию. Перебит газопровод, питающий один из районов, были повреждения электросети троллейбусов. Досталось и Центральному парку. Одна из ракет взорвалась второй раз на том же месте, куда уже били ранее. Поврежден водоотвод. Уничтожены два дерева. Еще полтора десятка – обгорели.
Днем 25 февраля в Харьков впервые залетел российский FPV-дрон на оптоволокне
Об этом заявила облпрокуратура. Такие дроны не подавляются РЭБ. Ранее до города они не дотягивались. Попадание было в дерево в Киевском районе. На этом фоне глава Малоданиловской громады Александр Гололобов призвал ускорить установку антидроновых сеток.
Уклониста-корректировщика разоблачила СБУ в Харьковской области
Подробности сообщил спикер ведомства Владислав Абдула. Он заявил, что харьковчанин помогал врагу в новых попытках «пробиться» в Купянск. Скрываясь от мобилизации у родителей в Печенегах, мужчина искал и сдавал позиции Сил обороны и исследовал последствия ударов. В прокуратуре уточнили: особенно фигуранта интересовала дамба Печенежского водохранилища. Информацию он передавал куратору из ГРУ. По версии следствия, на врага житель Харькова работал ради «безопасной эвакуации» себя-любимого на территорию страны-агрессора. Ему сообщили о подозрении в госизмене. Остаток жизни уклонист может провести за решеткой.
Как противодействовать паводку на Харьковщине, решала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС
Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов сообщил: в течение зимы фиксируется повышение уровня воды в реках региона. Спасатели почти сотню раз выезжали ликвидировать последствия подтоплений. Сейчас дежурят 3000 работников и 1000 единиц техники.
Операция «Первоцвет» стартовала в Харьковской области
Госэкоинспекция напомнила: большинство весенних цветов, которые зацветают первыми, занесены в Красную книгу. Однако торговля ими разворачивается каждую весну. Жителей призывают не собирать и не покупать первые весенние цветы. И напоминают: за сбыт предусмотрены штрафы. До более чем 3,5 тысячи гривен.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Прилеты» по Харькову, первый FPV на оптоволокне в городе — итоги 26 февраля», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 23:00;