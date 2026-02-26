Операция «Первоцвет» стартовала на Харьковщине: на сколько могут оштрафовать

В регионе началась ежегодная операция «Первоцвет», сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.

Экологи говорят: большинство весенних цветов, которые зацветают самыми первыми, занесены в Красную книгу Украины и требуют особого внимания и защиты. Несмотря на это, каждую весну на территории региона большие объемы приобретает торговля раннецветущими растениями.

«Массовый сбор на продажу цветоносов редких растений приводит к ослаблению, а в небольших месторождениях к полному угнетению семенного обновления. За сезон в результате незаконного сбора для дальнейшей реализации уничтожается большое количество подснежника белоснежного, белоцвета весеннего, шафрана Гейфеля, рябчика шахматного, подснежника двулистного, сона широколистного и т.д.», — говорится в сообщении.

Экологи напоминают, что за незаконное приобретение и распространение объектов растительного мира предусмотрен штраф от 510 до 1700 грн.

«За те же действия, совершенные в отношении объектов растительного мира, которые находились в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины, или охраняемых в соответствии с международными договорами Украины, предусмотрено наложение штрафа в размере от 1700 до 3655 грн с конфискацией объектов растительного мира – согласно ч.2 статьи 88-1 КУоАП», — добавили в экоинспекции.

Всех жителей призывают проявить экологическое сознание – не собирать и не покупать первоцветы.