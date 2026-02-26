Операция «Первоцвет» стартовала на Харьковщине: на сколько могут оштрафовать
В регионе началась ежегодная операция «Первоцвет», сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.
Экологи говорят: большинство весенних цветов, которые зацветают самыми первыми, занесены в Красную книгу Украины и требуют особого внимания и защиты. Несмотря на это, каждую весну на территории региона большие объемы приобретает торговля раннецветущими растениями.
«Массовый сбор на продажу цветоносов редких растений приводит к ослаблению, а в небольших месторождениях к полному угнетению семенного обновления. За сезон в результате незаконного сбора для дальнейшей реализации уничтожается большое количество подснежника белоснежного, белоцвета весеннего, шафрана Гейфеля, рябчика шахматного, подснежника двулистного, сона широколистного и т.д.», — говорится в сообщении.
Экологи напоминают, что за незаконное приобретение и распространение объектов растительного мира предусмотрен штраф от 510 до 1700 грн.
«За те же действия, совершенные в отношении объектов растительного мира, которые находились в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины, или охраняемых в соответствии с международными договорами Украины, предусмотрено наложение штрафа в размере от 1700 до 3655 грн с конфискацией объектов растительного мира – согласно ч.2 статьи 88-1 КУоАП», — добавили в экоинспекции.
Всех жителей призывают проявить экологическое сознание – не собирать и не покупать первоцветы.
Читайте также: Харьков готовится к весне? В городе устанавливают декорации – соцсети (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: первоцвет, подснежники, харьковщина, штраф, экологи;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Операция «Первоцвет» стартовала на Харьковщине: на сколько могут оштрафовать», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 11:52;