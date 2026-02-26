Операція «Первоцвіт» стартувала на Харківщині: на скільки можуть оштрафувати
На Харківщині розпочалася щорічна операція «Первоцвіт», повідомляє Державна екологічна інспекція у Харківській області.
Екологи кажуть: більшість весняних квітів які зацвітають найпершими, занесені до Червоної книги України та потребують особливої уваги і захисту. Попри це, щовесни на території регіону великих обсягів набуває торгівля ранньоквітучими рослинами.
«Масовий збір на продаж квітконосів рідкісних рослин призводить до послаблення, а у невеличких місцезростаннях до повного пригнічення насіннєвого поновлення. За сезон в результаті незаконного збору для подальшої реалізації знищується велика кількість підсніжника білосніжного, білоцвіту весняного, шафрану Гейфеля, рябчика шахового, проліска дволистого, сону широколистого, тощо», – йдеться у повідомленні.
Екологи нагадують, що за незаконне придбання та розповсюдження об’єктів рослинного світу передбачений штраф від 510 до 1700 грн.
«За ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України передбачено накладення штрафу у розмірі від 1700 до 3655 грн з конфіскацією об’єктів рослинного світу – відповідно до ч.2 статті 88-1 КУпАП», – додали в екоінспекції.
Усіх жителів закликають проявити екологічну свідомість – не збирати і не купувати первоцвіти.
Читайте також: Харків готується до весни? У місті встановлюють декорації – соцмережі (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: первоцвет, подснежники, харківщина, штраф, экологи;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Операція «Первоцвіт» стартувала на Харківщині: на скільки можуть оштрафувати», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2026 в 11:52;