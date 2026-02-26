Операція «Первоцвіт» стартувала на Харківщині: на скільки можуть оштрафувати

На Харківщині розпочалася щорічна операція «Первоцвіт», повідомляє Державна екологічна інспекція у Харківській області.

Екологи кажуть: більшість весняних квітів які зацвітають найпершими, занесені до Червоної книги України та потребують особливої уваги і захисту. Попри це, щовесни на території регіону великих обсягів набуває торгівля ранньоквітучими рослинами.

«Масовий збір на продаж квітконосів рідкісних рослин призводить до послаблення, а у невеличких місцезростаннях до повного пригнічення насіннєвого поновлення. За сезон в результаті незаконного збору для подальшої реалізації знищується велика кількість підсніжника білосніжного, білоцвіту весняного, шафрану Гейфеля, рябчика шахового, проліска дволистого, сону широколистого, тощо», – йдеться у повідомленні.

Екологи нагадують, що за незаконне придбання та розповсюдження об’єктів рослинного світу передбачений штраф від 510 до 1700 грн.

«За ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України передбачено накладення штрафу у розмірі від 1700 до 3655 грн з конфіскацією об’єктів рослинного світу – відповідно до ч.2 статті 88-1 КУпАП», – додали в екоінспекції.

Усіх жителів закликають проявити екологічну свідомість – не збирати і не купувати первоцвіти.