FPV-дрон на оптоволокне впервые применила РФ по Харькову — прокуратура

Происшествия 22:27   25.02.2026
Елена Нагорная
FPV-дрон на оптоволокне впервые применила РФ по Харькову — прокуратура

Применение FPV-дрона на оптоволокне по Харькову впервые зафиксировали сегодня, 25 февраля.

Речь идет об атаке на Киевский район города около 15:00. Как сообщают в областной прокуратуре, военные РФ, нарушая законы и обычаи войны, применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне. Он влетел в дерево.

«Указанный факт является первым зафиксированным случаем применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову с начала полномасштабного вторжения РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», ударный БпЛА днем прилетел по Киевскому району Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании возле частных домов. Информации о пострадавших не было.

Читайте также: РФ два дня беспрерывно атакует газовые объекты на Харьковщине – Нафтогаз

Автор: Елена Нагорная
