По Харькову ударил вражеский дрон – Терехов

Происшествия 15:27   25.02.2026
Виктория Яковенко
По Харькову ударил вражеский дрон – Терехов

Около 15:20 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского БпЛА в городе.

«Прилет», по данным мэра, зафиксировали в Киевском районе возле частных домов. Детали сейчас уточняют.

Информация о пострадавших пока не поступала, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

Отметим, что в Харькове в течение дня объявляли воздушные тревоги. В основном, из-за угрозы «Шахедов» и «Молний».

Напомним, за прошедшие сутки враг обстрелял восемь населенных пунктов Харьковской области, сообщал в утренней сводке глава ХОВА Олег Синегубов. Он также рассказал, что жителей села Новоосиново на Купянщине, пострадавших в результате удара российского КАБа, смогли вывезти в Харьков. В медучреждения доставили 33-летнюю женщину и 13-летнюю девочку. Также в этом селе нашли под завалами тело 66-летней женщины.

Автор: Виктория Яковенко
