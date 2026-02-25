По Харькову ударил вражеский дрон – Терехов
Около 15:20 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского БпЛА в городе.
«Прилет», по данным мэра, зафиксировали в Киевском районе возле частных домов. Детали сейчас уточняют.
Информация о пострадавших пока не поступала, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.
Отметим, что в Харькове в течение дня объявляли воздушные тревоги. В основном, из-за угрозы «Шахедов» и «Молний».
Напомним, за прошедшие сутки враг обстрелял восемь населенных пунктов Харьковской области, сообщал в утренней сводке глава ХОВА Олег Синегубов. Он также рассказал, что жителей села Новоосиново на Купянщине, пострадавших в результате удара российского КАБа, смогли вывезти в Харьков. В медучреждения доставили 33-летнюю женщину и 13-летнюю девочку. Также в этом селе нашли под завалами тело 66-летней женщины.
