Пострадавших от обстрела женщину с ребенком удалось эвакуировать в Харьков
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 25 февраля сообщил, что жителей села Новоосиново на Купянщине, которые были ранены ударом российского КАБа, смогли вывезти в Харьков.
«В медучреждения Харькова доставили 33-летнюю женщину и 13-летнюю девочку, которые 20 февраля пострадали в результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады. Также в с. Новоосиново Куриловской громады нашли под завалами тело 66-летней женщины, которая 20 февраля погибла в результате обстрела», — проинформировал начальник ХОВА.
Удар КАБом, из-за которого пострадали женщина с детьми, произошел еще 2о февраля. Бомба ударила по частному дому, где жила большая семья. Погибли 59-летняя женщина и ее 30-летний сын. А остальные члены семьи — женщина 37 лет и двое девочек (7 и 13 лет) выжили. Однако женщина и старшая из девочек были ранены, у младшей была острая реакция на стресс.
«Эвакуация будет затруднена, потому что она будет проходить под постоянными ударами, под постоянными прицелами вражеских FPV», — прогнозировал Синегубов.
Село Новоосиново находится в зоне, из которой проводили принудительную эвакуацию семей с детьми. Однако это уже не первый случай, когда выясняется, что некоторые родители либо прячут детей от эвакуации, либо возвращаются домой после нее.
Также в сводке за сутки Синегубов сообщил, что по Харьковской области россияне ударили 16 БпЛА типа «Герань-2», одним FPV и еще десятком беспилотников, тип которых уточняют.
Разрушения следующие:
- в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Барвенково);
- в Чугуевском районе — два частных дома (поселок Печенеги, с. Старая Покровка).
Читайте также: Женщина пострадала на пожаре в Харькове — данные ГСЧС
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, новости Харькова, обстрел, поранені, синегубов, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пострадавших от обстрела женщину с ребенком удалось эвакуировать в Харьков», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 08:39;