Пострадавших от обстрела женщину с ребенком удалось эвакуировать в Харьков

Происшествия 08:39   25.02.2026
Оксана Горун
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 25 февраля сообщил, что жителей села Новоосиново на Купянщине, которые были ранены ударом российского КАБа, смогли вывезти в Харьков.

«В медучреждения Харькова доставили 33-летнюю женщину и 13-летнюю девочку, которые 20 февраля пострадали в результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады. Также в с. Новоосиново Куриловской громады нашли под завалами тело 66-летней женщины, которая 20 февраля погибла в результате обстрела», — проинформировал начальник ХОВА.

Удар КАБом, из-за которого пострадали женщина с детьми, произошел еще 2о февраля. Бомба ударила по частному дому, где жила большая семья. Погибли 59-летняя женщина и ее 30-летний сын. А остальные члены семьи — женщина 37 лет и двое девочек (7 и 13 лет) выжили. Однако женщина и старшая из девочек были ранены, у младшей была острая реакция на стресс.

«Эвакуация будет затруднена, потому что она будет проходить под постоянными ударами, под постоянными прицелами вражеских FPV», — прогнозировал Синегубов.

Село Новоосиново находится в зоне, из которой проводили принудительную эвакуацию семей с детьми. Однако это уже не первый случай, когда выясняется, что некоторые родители либо прячут детей от эвакуации, либо возвращаются домой после нее.

Также в сводке за сутки Синегубов сообщил, что по Харьковской области россияне ударили 16 БпЛА типа «Герань-2», одним FPV и еще десятком беспилотников, тип которых уточняют.

Разрушения следующие:

  • в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Барвенково);
  • в Чугуевском районе — два частных дома (поселок Печенеги, с. Старая Покровка).

Автор: Оксана Горун
