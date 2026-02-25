Женщина пострадала на пожаре в Харькове — данные ГСЧС
В Харькове днем 24 февраля произошел пожар из-за короткого замыкания, молодая женщина — в больнице.
«В 11:50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме Шевченковского района города Харькова. К моменту прибытия спасателей в квартире на 3-м этаже горели домашние вещи и мебель на площади 5 м кв. На пожаре пострадала женщина 1998 года рождения. Она была госпитализирована в городскую больницу. Пожар был ликвидирован в 12:53. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети», — сообщила в сводке за сутки пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасетелей, в течение суток в регионе тушили 11 пожаров. Три из них возникли из-за российских обстрелов. В частности, горел частный дом в Печенегах после атаки российского БпЛА.
Напомним, вчера днем в Харькове тушили сильный пожар в Слободском районе — горело кафе. На месте работало более полусотни спасателей. Им понадобилось несколько часов, чтобы справиться с огнем.
