БпЛА атаковал Печенеги: произошел пожар в доме (фото)

Общество 16:09   24.02.2026
Виктория Яковенко
БпЛА атаковал Печенеги: произошел пожар в доме (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Днем армия РФ ударила беспилотником по жилому сектору поселка Печенеги, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате попадания произошел пожар в частном доме на площади около 20 кв м. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание», — отметили в ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет, добавили спасатели.

пожар в Печенегах
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Печенегах
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Печенегах
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Печенегах
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, утром в Слободском районе Харькова загорелось кафе «Розмарин». Сообщения о пожаре спасатели получили в 10:06. В ГУ ГСЧС в Харьковской области информировали, что горели деревянные конструкции крыши и перекрытие здания на площади около 180 м кв. Пострадавших в результате пожара нет. Возгорание потушили в 14:10.

Читайте также: 5796 раз враг атаковал энергосистему Украины за четыре года – Шмыгаль (видео)

Автор: Виктория Яковенко
