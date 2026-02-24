БпЛА атаковал Печенеги: произошел пожар в доме (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Днем армия РФ ударила беспилотником по жилому сектору поселка Печенеги, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«В результате попадания произошел пожар в частном доме на площади около 20 кв м. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание», — отметили в ГСЧС.
Погибших и пострадавших нет, добавили спасатели.
Напомним, утром в Слободском районе Харькова загорелось кафе «Розмарин». Сообщения о пожаре спасатели получили в 10:06. В ГУ ГСЧС в Харьковской области информировали, что горели деревянные конструкции крыши и перекрытие здания на площади около 180 м кв. Пострадавших в результате пожара нет. Возгорание потушили в 14:10.
