БпЛА атакував Печеніги: сталася пожежа у будинку (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вдень армія РФ вдарила безпілотником по житловому сектору селища Печеніги, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Внаслідок влучання сталася пожежа у приватному будинку на площі близько 20 кв. м. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання», – зазначили у ДСНС.
Загиблих та постраждалих немає, додали рятувальники.
Нагадаємо, вранці у Слобідському районі Харкова загорілося кафе «Розмарин». Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 10:06. У ГУ ДСНС в Харківській області інформували, що горіли дерев’яні конструкції даху та перекриття будівлі на площі близько 180 м кв. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Загоряння загасили о 14:10
Читайте також: 5796 разів ворог атакував енергосистему України за чотири роки – Шмигаль
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «БпЛА атакував Печеніги: сталася пожежа у будинку (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 16:09;