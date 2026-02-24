БпЛА атакував Печеніги: сталася пожежа у будинку (фото)

Вдень армія РФ вдарила безпілотником по житловому сектору селища Печеніги, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок влучання сталася пожежа у приватному будинку на площі близько 20 кв. м. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання», – зазначили у ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає, додали рятувальники.

Нагадаємо, вранці у Слобідському районі Харкова загорілося кафе «Розмарин». Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 10:06. У ГУ ДСНС в Харківській області інформували, що горіли дерев’яні конструкції даху та перекриття будівлі на площі близько 180 м кв. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Загоряння загасили о 14:10