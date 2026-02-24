Вранці у Харкові загорілося кафе: чи є постраждалі, пожежу ще гасять 📹
Повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі кафе «Розмарин» в Слобідському районі рятувальники отримали сьогодні, 24 лютого, о 10:06, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Було встановлено, що горять дерев’яні конструкції даху та перекриття будівлі на площі близько 180 м кв», – зазначили у ДСНС.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
Об 11:20 пожежу локалізували, наразі триває її ліквідація. На місці події працюють понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, увечері 21 лютого близько 17:30 рятувальники отримали повідомлення про загоряння ресторану в саду Шевченка. Тим часом користувачі в соцмережах писали, що спалахнули два поверхи закладу «Той самий баранчик», а вогонь поширюється досить швидко. Постраждалих внаслідок пожежі не було.
