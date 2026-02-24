Live

Вранці у Харкові загорілося кафе: чи є постраждалі, пожежу ще гасять 📹

Події 12:56   24.02.2026
Вікторія Яковенко
Вранці у Харкові загорілося кафе: чи є постраждалі, пожежу ще гасять 📹

Повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі кафе «Розмарин» в Слобідському районі рятувальники отримали сьогодні, 24 лютого, о 10:06, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Було встановлено, що горять дерев’яні конструкції даху та перекриття будівлі на площі близько 180 м кв», – зазначили у ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Об 11:20 пожежу локалізували, наразі триває її ліквідація. На місці події працюють понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

пожар в кафе в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в кафе в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в кафе в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в кафе в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, увечері 21 лютого близько 17:30 рятувальники отримали повідомлення про загоряння ресторану в саду Шевченка. Тим часом користувачі в соцмережах писали, що спалахнули два поверхи закладу «Той самий баранчик», а вогонь поширюється досить швидко. Постраждалих внаслідок пожежі не було.

Автор: Вікторія Яковенко
