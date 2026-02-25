Live

Жінка постраждала на пожежі в Харкові – дані ДСНС

Події 07:56   25.02.2026
Оксана Горун
Жінка постраждала на пожежі в Харкові – дані ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Харкові вдень 24 лютого сталася пожежа через коротке замикання, молода жінка – в лікарні.

“О 11:50 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Шевченківського району міста Харкова. На момент прибуття рятувальників у квартирі на 3-му поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 5 м кв. На пожежі постраждала жінка 1998 року народження. Її було госпіталізовано до міської лікарні. Пожежу було ліквідовано о 12:53. Причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі”, – повідомила у зведенні за добу пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, протягом доби в регіоні гасили 11 пожеж. Три з них виникли через російські обстріли. Зокрема, горів приватний будинок у Печенігах після атаки російського БпЛА.

Нагадаємо, вчора вдень у Харкові гасили сильну пожежу в Слобідському районі – горіло кафе. На місці працювало понад пів сотні рятувальників. Їм знадобилося кілька годин, щоб упоратися з вогнем.

Читайте також: Вагон, який атакували БпЛА на Харківщині, перетворили на арт-роботу (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині: подробиці
Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині: подробиці
25.02.2026, 08:13
Сьогодні 25 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 лютого 2026: яке свято та день в історії
25.02.2026, 06:00
Новини Харкова – головне за 25 лютого: як минула ніч, фронт
Новини Харкова – головне за 25 лютого: як минула ніч, фронт
25.02.2026, 08:16
Як відключатимуть світло в Харкові та області 25 лютого: графік
Як відключатимуть світло в Харкові та області 25 лютого: графік
24.02.2026, 19:35
Чотири роки великої війни: 24 лютого в Харкові, втрати – підсумки дня
Чотири роки великої війни: 24 лютого в Харкові, втрати – підсумки дня
24.02.2026, 23:00
ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не кращим чином: до чого Куп’янськ
ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не кращим чином: до чого Куп’янськ
25.02.2026, 07:34

Новини за темою:

24.02.2026
Про небезпеку попередила ДСНС мешканців Харківщини
24.02.2026
БпЛА атакував Печеніги: сталася пожежа у будинку (фото)
21.02.2026
У ДСНС розповіли, що гасили на Харківщині
19.02.2026
РФ вдарила по фермі під Харковом: постраждав чоловік, загинули свині
18.02.2026
НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жінка постраждала на пожежі в Харкові – дані ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 07:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вдень 24 лютого сталася пожежа через коротке замикання, молода жінка – в лікарні".