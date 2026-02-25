Жінка постраждала на пожежі в Харкові – дані ДСНС
У Харкові вдень 24 лютого сталася пожежа через коротке замикання, молода жінка – в лікарні.
“О 11:50 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Шевченківського району міста Харкова. На момент прибуття рятувальників у квартирі на 3-му поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 5 м кв. На пожежі постраждала жінка 1998 року народження. Її було госпіталізовано до міської лікарні. Пожежу було ліквідовано о 12:53. Причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі”, – повідомила у зведенні за добу пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, протягом доби в регіоні гасили 11 пожеж. Три з них виникли через російські обстріли. Зокрема, горів приватний будинок у Печенігах після атаки російського БпЛА.
Нагадаємо, вчора вдень у Харкові гасили сильну пожежу в Слобідському районі – горіло кафе. На місці працювало понад пів сотні рятувальників. Їм знадобилося кілька годин, щоб упоратися з вогнем.
