Поранених жінку з дитиною вдалося евакуювати до Харкова – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 25 лютого повідомив, що мешканців села Новоосинове на Куп’янщині, які постраждали внаслідок удару російського КАБу , змогли вивезти до Харкова.
“До медзакладів Харкова доставили 33-річну жінку і 13-річну дівчинку, які 20 лютого постраждали внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади. Також у с. Новоосинове Курилівської громади знайшли під завалами тіло 66-річної жінки, яка 20 лютого загинула внаслідок обстрілу”, – поінформував начальник ХОВА.
Удар КАБом, через який постраждали жінка з дітьми, стався ще 2 лютого. Бомба вдарила по приватному будинку, де мешкала велика родина. Загинули 59-річна жінка та її 30-річний син. А решта членів родини – жінка 37 років та двоє дівчаток (7 та 13 років) вижили. Однак жінка та старша з дівчаток були поранені, у молодшої була гостра реакція на стрес.
“Евакуація буде ускладнена, тому що це буде відбуватись під постійними ударами, під постійними прицілами ворожих FPV”, – прогнозував Синєгубов.
Село Новоосинове знаходиться в зоні, з якої проводили примусову евакуацію сімей із дітьми. Однак, це вже не перший випадок, коли з’ясовується, що деякі батьки або ховають дітей від евакуації, або повертаються додому після неї.
Також у зведенні за добу Синєгубов повідомив, що по Харківщині росіяни вдарили 16 БпЛА типу “Герань-2”, одним FPV і ще десятком безпілотників, тип яких уточнюють.
Руйнування наступні:
- в Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок (м. Барвінкове);
- у Чугуївському районі – два приватні будинки (селище Печеніги, с. Стара Покровка).
Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 08:39