По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов

Події 15:27   25.02.2026
Вікторія Яковенко
По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов

Близько 15:20 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого БпЛА у місті.

«Приліт», за даними мера, зафіксували у Київському районі біля приватних будинків. Деталі наразі уточнюють.

Інформація щодо постраждалих наразі не надходила, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, що у Харкові впродовж дня оголошували повітряні тривоги. В основному, через загрозу «шахедів» та «молний».

Нагадаємо, минулої доби ворог обстріляв вісім населених пунктів Харківської області, повідомляв у ранковому зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також розповів, що мешканців села Новоосинове на Куп’янщині, які постраждали внаслідок удару російського КАБу, змогли вивезти до Харкова. До медзакладів доставили 33-річну жінку і 13-річну дівчинку. Також у цьому селі знайшли під завалами тіло 66-річної жінки.

