Новини Харкова – головне за 27 лютого: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:01
Над Харковом уночі збили “шахед” – монітори
Протягом ночі в Харкові двічі оголошували повітряну тривогу. Після відбою о 23:44 сирени завили знову о 03:29. Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів.
Моніторингові канали уточнювали, що загроза – для району Вовчанська.
Слідом над містом зафіксували російський БпЛА.
Монітори повідомляли про проліт “шахеда” над Холодногірським районом та вокзалом – у бік середмістя. А потім поінформували про успіх ППО.
Слідом, о 04:43, дали відбій. Але дуже скоро тривогу відновили – вона була актуальна з 05:02 до 05:19. У бік міста знову летів безпілотник невідомого типу, але не долетів – зник за окружною.
Станом на 07:00 тривоги в Харкові та області немає.
