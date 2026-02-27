Новини Харкова – головне за 27 лютого: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:01

Над Харковом уночі збили “шахед” – монітори

Протягом ночі в Харкові двічі оголошували повітряну тривогу. Після відбою о 23:44 сирени завили знову о 03:29. Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів.

Моніторингові канали уточнювали, що загроза – для району Вовчанська.

Слідом над містом зафіксували російський БпЛА.

Монітори повідомляли про проліт “шахеда” над Холодногірським районом та вокзалом – у бік середмістя. А потім поінформували про успіх ППО.

Слідом, о 04:43, дали відбій. Але дуже скоро тривогу відновили – вона була актуальна з 05:02 до 05:19. У бік міста знову летів безпілотник невідомого типу, але не долетів – зник за окружною.

Станом на 07:00 тривоги в Харкові та області немає.