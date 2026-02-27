Три атаки військ РФ з початку доби на Харківщині: де точилися бої

Три російські атаки зафіксував з початку доби у Харківській області Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник двічі атакував у бік населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. Наразі спроб росіян просуватися не спостерігають.

На Куп’янському напрямку військові РФ один раз йшли в атаку у напрямку Новоплатонівки.

Нагадаємо, вранці 27 лютого американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про наявність геолокованих кадрів, які свідчать про зачистку СОУ ще частини Куп’янська. Водночас військові РФ готуються до наступу навесні.