Три атаки військ РФ з початку доби на Харківщині: де точилися бої
Три російські атаки зафіксував з початку доби у Харківській області Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник двічі атакував у бік населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. Наразі спроб росіян просуватися не спостерігають.
На Куп’янському напрямку військові РФ один раз йшли в атаку у напрямку Новоплатонівки.
Нагадаємо, вранці 27 лютого американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про наявність геолокованих кадрів, які свідчать про зачистку СОУ ще частини Куп’янська. Водночас військові РФ готуються до наступу навесні.
Читайте також: Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Три атаки військ РФ з початку доби на Харківщині: де точилися бої», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 17:16;