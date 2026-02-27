Три атаки войск РФ с начала суток на Харьковщине: где шли бои

Три российские атаки зафиксировал с начала суток в Харьковской области Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск и Синельниково. В настоящее время попыток россиян продвигаться не наблюдают.

На Купянском направлении военные РФ один раз шли в атаку в направлении Новоплатоновки.

Напомним, утром 27 февраля американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о наличии геолоцированных кадров, которые свидетельствуют о зачистке СОУ еще части Купянска. В то же время военные РФ готовятся к наступлению весной.